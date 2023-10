Der Zakarian : « Si on laisse faire, beaucoup d’Arméniens vont mourir »

Une prise de parole importante.

Après les déclarations d’Henrikh Mkhitaryan, Michel Der Zakarian est monté au créneau à son tour. À la suite de son message de soutien au peuple arménien à l’issue de la victoire de Montpellier face à Lorient (3-0) en conférence d’après-match dimanche, l’entraîneur du MHSC a développé sa pensée dans un entretien accordé au Midi Libre, publié ce jeudi.

Conflit en Arménie : le cri du coeur de l'entraîneur du MHSC Der Zacharian, né à Erevan https://t.co/fvhEso1SpN — Midi Libre (@Midilibre) October 5, 2023

L’ancien international arménien, qui est né à Erevan et arrivé en France, à Marseille, à l’âge de 2 ans, a lancé un appel à l’aide : « Il faut que la France bouge, même si j’ai vu qu’ils vont donner un coup de main. Il faut les aider. […] Ça me touche. Je vois que personne n’en parle, a déploré l’entraîneur de Montpellier. Si on laisse faire, beaucoup d’Arméniens vont mourir. […] Je suis né là-bas, j’ai du sang arménien. Mes parents y ont vécu. Mes grands-parents ont fui avant eux lors du génocide (en 1915). » À ce jour, plus de 80% de la population du Haut-Karabagh, situé dans la région montagneuse du Caucase, est sur les routes de l’exode à la suite de l’offensive victorieuse de l’Azerbaïdjan.

Le cri du cœur.

