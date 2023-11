Pronostic Croatie Arménie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Croatie assure sa qualification face à l’Armenie

Demi-finalistes du dernier Mondial, les Croates étaient pourtant en difficulté dans ces éliminatoires pour le prochain Euro. En effet, avant la dernière journée, la Croatie était 3e derrière le Pays de Galles, premier qualifié. Mais un faux pas de ces derniers combiné à une victoire Croate contre la Lettonie (0-2) leur a permis de repasser devant. Les voilà donc en bonne posture pour se qualifier, d’autant qu’ils affrontent l’Arménie (4e sur 5) chez eux. Mais toujours sans Kovacic (City, 97 sélections) et les attaquants Petkovic (Dinamo Zagreb, 10 buts en 34 sélections), Livaja (Hajduk Split, 4 buts en 21 sélections) et Perisic (Tottenham, 33 buts en 129 sélections), la tâche ne s’annonce pas si facile. En revanche, on retrouvera de nombreux joueurs très performants en club, à commencer par l’infatigable capitaine Modric (Real Madrid, 170 sélections, 24 buts), les solides Vida (AEK Athènes, 103 sélections), Juranovic (Union Berlin), Gvardiol (City) et Stanisic (Bayer Leverkusen), les milieux Brozovic (Al Nassr, 91 sélections), Pasalic (Atalanta, 58 sélections, 10 buts), Vlasic (Torino, 53 sélections, 7 buts) et Majer (Wolfsbourg, 25 sélections, 4 buts) et enfin le buteur Kramaric (Hoffenheim, 26 buts en 87 sélections). En l’absence de Petkovic et Livaja, c’est Budimir qui assure l’intérim en pointe, et il pourrait bien y aller de son but, lui qui reste sur une belle série de 6 buts sur les 6 derniers matchs avec Osasuna.

Loin d’être ridicule dans cette campagne, l’Arménie ne participera pas à l’Euro 2024. Après une phase aller satisfaisante, l’équipe s’est effondrée, elle qui reste sur 5 matchs sans la moindre victoire (3 défaites, 2 nuls). Lors du précédent rassemblement, les Arméniens ont été défaits par deux équipes à leur portée, à savoir la Lettonie (2-0) et la Macédoine (3-1), mais ont réussi à accrocher le Pays de Galles la semaine dernière (1-1) pour le plus grand bonheur des Croates. L’Arménie fera sans son meilleur buteur Barseghyan (Slovan Bratislava), auteur de 9 buts en 58 sélections, et l’attaquant Adamyan (36 sélections, 2 buts, Cologne) qui n’a pas été convoqué. Mais quelques joueurs assez intéressants l’ont été, notamment la pépite Grant-Leon Ranos (20 ans, Borussia Mönchengladbach), déjà décisif à 4 reprises en seulement 7 sélections, les défenseurs Tiknizyan (Lokomotiv Moscou) et Arutyunyan (Krasnodar) et les milieux Iwu (Rubin Kazan) et Spertsyan (Krasnodar). Cet effectif-là ne pourra pas rivaliser contre des Croates qui voudront vite se mettre à l’abri pour éviter le même sort que leur concurrent gallois.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

