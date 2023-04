Partenariat entre le RC Lens et le Sardarapat FC : « Créer la meilleure académie de foot d’Arménie »

Lens met le cap vers le Caucase.

Le Racing et le Sardarapat FC, club arménien, viennent de signer un partenariat pour « créer la meilleure académie de football d’Arménie ». Ce club a été fondé en 1992, soit un an après la chute de l’URSS, et l’indépendance arménienne. L’un des buts de ce mariage est d’avoir « une vision beaucoup plus poussée sur le haut niveau pour les jeunes Arméniens », déclare Éric Assadourian, ancien joueur de Ligue 1 et international arménien (13 sélections), mais aussi actuel directeur de la formation artésienne. Le club situé Armavir, à 45 kilomètres d’Erevan, veut développer ce projet pour ainsi dénicher des futures pépites.

💬 Sevan Karian – Fondateur de Sardarapat FC : « Je suis ravi que le RC Lens s'engage dans ce projet, club de qualité dans le domaine de la formation, de la méthodologie et du savoir-faire. Nos jeunes pourront bénéficier de tout cela pour s'épanouir. » RC Lens 🤝 Sardarapat FC pic.twitter.com/CM3JunMeLB — Racing Club de Lens (@RCLens) April 5, 2023

D’ici deux à trois saisons, le Sardarapat FC veut créer deux équipes professionnelles, une masculine et l’autre féminine. « C’est une opportunité de promouvoir un club en termes de formation. Et cela offre aussi un temps d’avance et plus de possibilités de recrutement au Racing Club de Lens d’un point de vue géographique, dans les pays de l’Est et émergents dans le milieu du football », conclut Assadourian, qui est le référent technique du projet.

À la recherche du futur Henrikh Mkhitaryan ?

