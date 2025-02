Le frère de Nabil Bentaleb encense le LOSC et Olivier Létang

Un président capable.

C’était la belle histoire du week-end : pour son premier match en Ligue 1 après huit mois d’absence à la suite de son malaise cardiaque, Nabil Bentaleb a retrouvé le chemin des filets. Entré en jeu face à Rennes, le milieu de terrain du LOSC a ouvert le score en fin de partie pour guider son équipe vers un succès mérité.

« Olivier Létang a été exceptionnel »

Son frère Karim, qui l’a accompagné tout au long de sa convalescence, a partagé les coulisses de ce moment fort et des périodes traversées par le joueur et sa famille. S’il a pu revenir dans de bonnes conditions, c’est en partie grâce au LOSC et à son président Olivier Létang, qui ont été exemplaires, comme l’explique Karim Bentaleb dans une interview accordée à L’Équipe.

« Le club a été comme une famille. Je ne sais pas comment c’est ailleurs, mais ici, Olivier Létang a été exceptionnel, franchement. On pourrait croire que c’est un président là pour faire du business, etc. Peut-être, mais en ce qui concerne Nabil, je conseille à pas mal de clubs d’avoir un Monsieur Létang le jour où vous avez une galère, se réjouit-il. Et (Bruno) Genesio, son entraîneur, a été un grand homme. Au-delà du foot, l’aspect humain avec Nabil, ses échanges… »

𝗩𝗢𝗜𝗟𝗔̀ 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗢𝗡 𝗔𝗜𝗠𝗘 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 ! 😍✨ Le but de Nabil Bentaleb 🇩🇿 pour son retour à la compétition, 8 mois après son arrêt cardiaque. 🤩 Magnifique. 🥹 🎥 @Ligue1pic.twitter.com/q9AruFRIkD — Actu Foot (@ActuFoot_) February 16, 2025

C’est aussi ce dont la Ligue 1 a besoin.

Nabil Bentaleb félicité par ses coéquipiers après son retour victorieux