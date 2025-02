Un arbitre anglais placé en détention après une accusation d’agression sexuelle sur mineure

Gareth Viccars, agent immobilier à plein temps dans la banlieue londonienne, et arbitre par passion le week-end en Championship ou en League One, est accusé d’agression sexuelle sur mineure. Celui qui occupe le rôle d’assistant sur les terrains anglais a été placé en détention provisoire, en attendant sa comparution devant la Cour de la Couronne de Snaresbrook, où il devrait plaider coupable, selon les informations de Sky Sports et du Sun.

Suspendu depuis février 2024

Il doit répondre d’une accusation « d’agression sexuelle avec pénétration », selon Sky Sports, et d’avoir « intentionnellement touché » une jeune fille âgée de 15 ans « sans raisonnablement croire qu’elle avait 16 ans ou plus », pour des faits qui remontent au 15 novembre 2021 et qui auraient eu lieu à Romford, dans l’est de Londres.

L’homme de 46 ans a immédiatement été suspendu à l’ouverture de l’enquête et n’a plus officié depuis le 3 février 2024. « Dès que les allégations ont été révélées, M.Viccars a été immédiatement suspendu, a réagi un porte-parole de l’arbitrage anglais. Comme l’affaire fait l’objet d’une enquête policière en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage. »

