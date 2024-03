Pronostic Atalanta Sporting : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de Ligue Europa

L’Atalanta, cap sur les quarts face au Sporting

Cet Atalanta Bergame – Sporting Lisbonne fait partie des confrontations les plus ouvertes de ces 8es de finale. A l’aller, lors d’une rencontre plus spectaculaire que le score ne le laisse penser (1-1), chaque formation s’est créée de nombreuses opportunités. Après avoir signé 6 succès consécutifs en Serie A, la Dea a calé lors des dernières journées, pas aidé par un calendrier dantesque. En effet, les hommes de Gasperini viennent d’affronter le Top 4 de Serie A avec des défaites face à l’Inter (1er) et Bologne (4e) pour des nuls contre le Milan AC (2e) et la Juventus (3e). Face à la Vieille Dame, les Bergamasques ont réussi à prendre un point en égalisant par Koopmeiners à 15 minutes de la fin (2-2). A la suite de ce résultat, l’Atalanta reste en 6e position avec 4 points de retard sur le Top 4. Pour affronter le Sporting, Gasperini compte sur ses hommes forts que sont les Lookman, Scamacca, Miranchuk, Koopmeiners ou Kolasinac.

En première partie de saison, le Sporting avait fini en 2e position de son groupe de qualification derrière … l’Atalanta Bergame. Contraint de disputer un barrage, le club portugais s’est défait des Young Boys de Berne (4-2 en cumulé). Lors du match aller à domicile face à l’Atalanta, le Sporting a souffert face aux contres italiens mais est parvenu à limiter la casse avec un nul (1-1). Ce jeudi, les Portugais doivent réussir une bonne performance pour espérer passer en quarts. Sur la scène nationale, les hommes d’Amorim sont en tête de leur championnat avec un point de plus que le Benfica. Récemment, le Sporting a sorti les Benfiquistes en Coupe avant d’enchainer deux belles victoires en championnat face à Farense et Arouca. Le club lisboète possède un effectif de qualité avec les Gyokeres, Trincao, Edwards ou Goncalves. Mais dans son antre, l’Atalanta devrait prendre le meilleur sur le Sporting et se qualifier pour les quarts de finale deC3.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

