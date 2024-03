Le Sporting résiste à l'Atalanta

Buts : Paulinho (17e) pour les Leões // Scamacca (39e) pour les Orobici

Programmé un mercredi, ce Sporting-Atalanta a essayé de se faire passer pour un match de Ligue des champions. Pas sûr que cela ait fonctionné.

Dans un match animé, Lisboètes et Bergamasques se sont neutralisés, ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Si la formation portugaise a ouvert le score grâce à Paulinho, bien servi par Francisco Trincão (17e), ce sont les visiteurs qui pourront nourrir des regrets, au vu de leur domination.

Les coéquipiers d’El Bilal Touré (entré à la 82e et auteur d’un superbe but finalement refusé pour hors-jeu) ont mis une pression presque constante à leurs adversaires, ont touché trois fois les montants et n’ont été récompensés que par un but, inscrit par Gianluca Scamacca avant la pause (39e). Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées en poule, avec un succès italien au stade José-Alvalade (1-2) et un match nul en Lombardie (1-1).

7 – Gianluca Scamacca (seven) is the Italian player who has scored the most goals in the last two seasons in European competitions (including playoff) – 2022/23 and 2023/24. Globetrotter.#SportingAtalanta #UEL pic.twitter.com/8FXERE74Bv

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 6, 2024