Mario Balotelli estime qu’il aurait pu gagner un Ballon d’or

« Leão est un génie, il est le seul à voir certaines choses. C’est pour cela que Leão est sur le terrain et Balotelli dans les tribunes. »

Après la punchline de Zlatan Ibrahimović il y a trois jours et le clash qui a suivi, Mario Balotelli a de nouveau réagi mardi soir (lors d’un live Twitch sur la chaîne TV Play) aux déclarations de son ancien coéquipier : « C’est étrange qu’il m’ait attaqué comme ça sans raison. Je suis tout à fait d’accord avec Leão, qui a des coups de génie, mais je ne comprends pas très bien à quoi il faisait référence quand il parlait des tribunes. Cela m’a dérangé quand il l’a dit. » « Je l’ai toujours remercié pour l’aide qu’il m’a apportée sur le terrain, mais c’est une sortie un peu stupide. Maintenant, ce personnage a été créé, il est Dieu. »

L’Italien semble ne pas avoir apprécié les déclarations de l’ancien joueur du PSG, mais il y a une partie sur laquelle il a semblé être d’accord. « Vous pouvez me dire que j’ai raté l’opportunité de devenir l’un des plus grands joueurs au monde, c’est vrai. Il y en a très peu qui ont notre talent. Il pensait que j’aurais dû en faire beaucoup plus et il a raison… J’aurais pu gagner un Ballon d’or. » Voilà une affirmation qui restera pour toujours sans réponse, mais une chose est sûre, Mario Balotelli restera l’un des plus grands gâchis du football italien, et peut-être même du football mondial.

Au moins lui, il a gagné une Ligue des champions…

