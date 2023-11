Faire un bon match, c’est s’exposer à un silence radio de Zlatan Ibrahimović

Bon plan pour tous les introvertis de l’AC Milan.

Invité du podcast 19F, l’ailier du Milan Rafael Leão s’est confié sur sa relation avec Zlatan Ibrahimović, avec qui il a partagé le vestiaire rossoneri pendant trois saisons. Et visiblement, le traitement réservé par le Suédois au Portugais à l’issue d’un match donnait une bonne indication sur le contenu proposé par Leão durant la rencontre : « Quand je jouais bien, il ne me parlait pas. Seulement quand je jouais mal. Il s’intéressait beaucoup aux détails, les dribbles ça ne l’intéressait pas. » En dépit de cette drôle de façon de fonctionner, l’ancien attaquant du PSG était de bon conseil auprès de l’international portugais : « Parfois il me disait : “Rafa, il faut que tu contrôles le ballon comme ça et que tu l’emmènes directement vers le but. Avec ton talent, tu ne peux pas faire d’erreurs avec un contrôle pareil.” »

La définition de ne pas gaspiller sa salive.