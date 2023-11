Le plus jeune fils de Zlatan Ibrahimović convoqué avec les U15 de la Suède

Dans la famille Ibrahimović, je voudrais le fils.

Vincent Ibrahimović, plus jeune fils de Zlatan, a été convoqué ce mercredi par la sélection U15 suédoise, révèle le média local Aftonbladet. Évoluant au poste de milieu de terrain au sein du centre de formation de l’AC Milan, comme son grand frère Maximilian (né en 2006), il est invité à rejoindre 65 autres garçons issus de la génération 2008 pour un stage qui se déroulera du 4 au 7 décembre à Stockholm. C’est la première fois qu’un des fils de Zlatan Ibrahimović intègre l’équipe nationale.

15-year old Vincent Ibrahimovic has been called up to the national team with players born in 2008. pic.twitter.com/tFZqlSf7Xm — 🇸🇪 (@SwedeStats) November 22, 2023

« C’est un joueur intéressant. Il fait de très bonnes passes, il comprend bien le jeu et il est bon devant le but. C’est un bon milieu de terrain et je suis heureux d’avoir bientôt l’occasion de le voir et d’apprendre à le connaître, lui et les autres joueurs », s’est enthousiasmé Axel Kjäll, le sélectionneur des U15 suédois.

Bon courage à lui pour les comparaisons.

