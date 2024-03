Le fils aîné de Zlatan Ibrahimović s’est entraîné avec les pros de l’AC Milan

La relève est assurée.

Mercredi, soit un jour avant le huitième de finale retour de Ligue Europa entre le Slavia Prague et l’AC Milan ce jeudi, Maximilian Ibrahimović, le fils aîné de Zlatan Ibrahimović, qui a pris sa retraite sportive à la fin de la saison dernière, s’est entraîné pour la première fois avec le groupe professionnel des Rossoneri au Milanello.

Une présence qui a pu surprendre les supporters milanais puisque l’ailier gauche de 17 ans n’a disputé que 16 matchs depuis le début de la saison avec l’équipe des moins de 18 ans, sans inscrire le moindre but. Ce dernier n’a évidemment pas été convoqué dans le groupe par Stefano Pioli ce jeudi et n’a pas été retenu non plus pour le quart de finale de Youth League, remporté mercredi par la « Primavera » (les U19 de l’AC Milan) face au Real Madrid. L’aura de son père, désormais conseiller sportif et commercial de Gerry Cardinale, patron du fonds d’investissement RedBird, semble être liée à cette apparition soudaine.

Un beau (petit) coup de pouce du Z ?