Zlatan Ibrahimović affirme qu'il aurait pu être le meilleur aux JO 2024

L’humilité d’Ibra nous avait manquée !

Deux mois après avoir définitivement raccroché les crampons, Zlatan Ibrahimović s’est exprimé dans les colonnes de The Athletic ce mardi en pleine période de Jeux olympiques. Hasard du calendrier ou non, ce papier a été publié au lendemain du sacre historique de son compatriote Armand Duplantis au saut à la perche. L’occasion en tout cas pour le Suédois de 42 ans d’évoquer… ses propres chances de médailles olympiques et, comme on n’en doutait pas un instant, l’ancienne légende du PSG assure qu’il aurait cartonné dans plusieurs d’épreuves.

« Je serais le meilleur dans tous les sports de balle. Les arts martiaux, je pourrais tenter. J’ai fait du taekwondo. Avec mes pieds, je suis rapide, je me déplace bien. J’avais l’avantage de mesurer 1,97m mais je me déplaçais comme un gars de 1,60m. C’est pour ça que j’étais un monstre, rappelle-t-il humblement. Ce n’est pas pour essayer de vous impressionner. Ce sont juste des faits. Mais j’aime l’adrénaline du taekwondo. J’aime les duels. J’ai besoin de me sentir vivant. C’est la seule chose qui me manque dans le football. Ce n’est pas le fait de jouer, ce qui me manque c’est de me sentir parfois vivant. Imaginez que vous êtes devant 80 000 personnes. Si tu étais petit, tu deviendrais si grand. Et imaginez que vous puissiez faire bondir 80 000 personnes ou que vous puissiez les faire pleurer. Voilà qui j’étais. »

Lundi soir, c’est notre nouveau Suédois préféré qui l’a fait.

