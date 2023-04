Neymar aimerait revenir à Santos

Retour vers le passé.

Neymar, qui a assisté ce jeudi au match entre Santos et Audax Italiano (0-0), lors de la 2e journée de phase de groupes de la Copa Sudamericana, s’est livré sur la possibilité de revenir un jour dans le club de Pelé auprès de Globo Esporte : « Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt. »

Le joueur du PSG, qui a même posé avec un maillot du club et avec la star brésilienne du futsal Falcao, ajoute : « C’est trop bon de revenir chez moi. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux d’être de retour ici dix ans après. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l’affection des fans. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. »

L’attaquant de 31 ans, qui a compilé 18 buts et 17 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, est encore lié avec le PSG jusqu’en 2025. Alors qu’il est en train de se remettre d’une blessure à la cheville en février, le Brésilien peut faire le calcul : à la fin de son contrat parisien, il aura 33 ans. Soit l’âge idéal pour une résurrection.

