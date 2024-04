Accusé de harcèlement sexuel et moral, le coach de l’équipe féminine de Santos est licencié

Il n’aura tenu que deux semaines.

C’en est déjà fini du retour de Kleiton Lima à la tête de l’équipe féminine de Santos. Le 2 avril dernier, sa réintégration avait été un choc pour le football féminin brésilien. Après avoir entraîné l’équipe de 2022 à 2023, l’ancien milieu de terrain avait été débarqué suite à des plaintes d’agressions sexuelles émanant de ses joueuses. En septembre dernier, la direction avait reçu dix-neuf lettres anonymes décrivant des comportements déplacés. Il y a deux semaines, le club alvinegro avait finalement décidé de passer l’éponge et de rappeler le coach de 49 ans. Sauf que cela n’est pas passé auprès des joueuses.

CHEGA DE ASSÉDIO NO FUTEBOL! Parabéns às jogadoras do Corinthians, que no jogo de ontem contra o Santos protestaram contra o retorno do técnico Kleiton Lima. Kleiton foi acusado de assédio sexual e moral por 19 atletas do Santos no ano passado. Todo apoio às Sereias da Vila e… pic.twitter.com/KwRo0q3Wkf — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) April 13, 2024

En soutien à leurs collègues santistas, les joueuses de Corinthians, Palmeiras ou Avaí ont protesté contre cette nomination en mettant leur main contre leur bouche durant l’hymne national ou la célébration d’un but. La pression autour de Kleiton Lima s’est aussi manifestée par des menaces. « Certaines personnes me menacent de mort. Je n’ai harcelé personne, mais aujourd’hui je cours un risque pour ma vie. C’est pour ça que j’ai demandé à être licencié », a déclaré le technicien à Globo. « Le Santos FC accepte cette décision personnelle et espère que le sujet soit définitivement clos, a indiqué la direction du Peixe dans un communiqué. Même convaincu qu’il n’ait commis aucun des actes pour lesquels il est accusé, Kleiton Lima a compris que sa demande de licenciement était la meilleure option pour préserver toutes les parties. »

Kleiton Lima solicitou hoje afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila. Por se tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado. Saiba mais: https://t.co/N9uIQOeJbX pic.twitter.com/5lPhzRBz73 — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 15, 2024

Cuca pourrait-il être le prochain ?

La réintégration de Kleiton Lima à Santos, source de contestation dans le Brasileirão féminin