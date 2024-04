La réintégration de Kleiton Lima à Santos source de contestation dans le Brasileirão féminin

L’unité face à la stupidité.

Démissionnaire de son poste de coach de Santos au début du mois de septembre 2023, après avoir été accusé par des joueuses de harcèlement moral et sexuel, Kleiton Lima est depuis revenu aux affaires. Présenté et intronisé comme nouveau coach de Santos cette année, il est donc de retour dans le club où il était accusé, lavé de tout soupçon aux yeux de sa hiérarchie. Cette dernière a confié qu’une enquête avait été mise en place, en collaboration avec la police, mais qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que Lima a bien commis ces délits et qu’il n’était pas condamnable. Les joueuses de leur côté réfutent ces dires, arguant qu’elles n’ont jamais été contactées par le club, seulement invitées à participer à une réunion collectives. Pas inclues dans le processus d’enquête, pas concertées ni accompagnées, les joueuses se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse. Alors les joueuses des autres équipes du championnat ont choisi de protester en masquant leur bouche avec leurs mains en amont de leurs matchs, pour représenter les femmes à qui on ne donne pas la parole et dont on passe sous silence les dénonciations.

🇧🇷 Kleiton Lima salió del Santos el pasado septiembre tras las denuncias por escrito de acoso sexual y moral de hasta 19 futbolistas Ahora ha vuelto y las jugadoras de los diferentes equipos protestan tapándose la boca, hartas de ser silenciadas. Se acabó #seacabó pic.twitter.com/PTLd3ws4VT — Marta Griñán (@GrinanMarta) April 13, 2024

Alors que de nombreuses joueuses ont quitté le club à l’issue de la saison dernière, 10 d’entre elles ont communiqué sur leurs réseaux sociaux leur mécontentement et ont contesté le fait d’avoir été contactées par le club. Via l’agence de presse qui gère ses intérêts, Cristiane, qui du haut de ses 147 sélections est une voix importante du foot féminin brésilien, a dénoncé ce manque de transparence du club, alors qu’elle affirme ne pas avoir été consultée dans le cadre de cette enquête. Elle aussi a quitté le club pour rejoindre Flamengo. Si les 19 joueuses ayant signé des lettres accusant le technicien sont toujours anonymes, l’ambiance reste pesante à Santos selon les médias brésiliens, alors que Globo rapporte un climat de peur dans des témoignages anonymisés. « Tout le monde a peur, non ? Peur de subir des représailles, d’être contraint, d’être exclu de l’équipe, de ne pas être respecté en tant qu’athlète » rapporte ainsi l’une des joueuses concernées. De son côté, Lima clame son innocence et compte bien reprendre le fil de sa carrière, soutenu par ses dirigeants. Pour l’instant Santos n’a gagné qu’un seul de ses 5 premiers matchs cette saison.

On attend désormais le message de soutien de Neymar pour son ancien club.

