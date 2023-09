L’entraîneur des féminines de Santos démissionne, après des accusations d’harcèlement

Du balai.

Accusé d’harcèlement moral et sexuel par des joueuses, et ciblé par une enquête après le dépôt de plusieurs plaintes, Kleiton Lima a démissionné de son poste. L’entraîneur de l’équipe féminine de Santos a rappelé qu’il nie toujours les faits, et qu’il compte lancer lui aussi une action en justice pour se défendre. Et ce même si des preuves ont été envoyées au président du club, Andrés Rueda.

« Après presque trente ans d’une carrière irréprochable, je n’ai jamais eu de plaintes pour ce motif, a clamé le Brésilien. Je n’accepte pas qu’on utilise cet artifice pour me démettre de mes fonctions ». Accusé d’harcèlement moral et sexuel pendant les séances d’entraînements, Kleiton Lima a dirigé plus de 300 matchs d’équipes féminines, notamment sur le banc du Brésil lors du Mondial 2011.

Jean Lucas rentre au Brésil