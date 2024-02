La famille de Neymar aurait aidé à réduire la peine de Dani Alves

Les fameux bons choix de la famille Neymar.

Deux semaines après la fin du procès, le tribunal supérieur de justice de Barcelone a rendu son verdict concernant les accusations de viol dont Dani Alves faisait l’objet. L’ancien Barcelonais a été condamné à quatre ans et demi de prison. Selon les médias brésiliens UOL et Oglobo, Neymar et sa famille auraient versé la somme de 900 000 real, soit 150 000 euros pour alléger la peine.

Ce montant important sera reversé aux victimes de l’affaire et servira à payer les dommages et intérêts, précise UOL. La famille Neymar, par l’intermédiaire du père, aurait également mis à la disposition du prévenu Gustavo Xisto, l’un des plus anciens représentants légaux des sociétés du père de Neymar.

La Ligue des champions ou la ligue des matchs chiants