Dimitri Payet débloque son compteur but au Brésil

Ça a enfin Payé.

Depuis ses débuts dans le championnat brésilien, on ne peut pas vraiment dire que Dimitri Payet faisait mentir Igor Tudor, l’entraîneur marseillais qui l’a cantonné au banc toute la saison dernière. Toujours capable de gestes de classe, le Réunionnais affichait toujours sa symptomatique irrégularité. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’ancien meneur de jeu de l’OM a tout de même connu sa troisième titularisation sous les couleurs de Vasco de Gama face à Fortaleza et en a profité pour enfin débloquer son compteur but. Peu avant l’heure de jeu, Payet s’est illustré à l’entrée de la surface avec un tir du gauche imparable pour ouvrir le score et offrir une victoire importante (1-0) à son club.

Dix-septièmes avant le coup d’envoi, Vasco remonte à la seizième place du championnat, la première non relégable. L’ex-international français connaissait la nécessité de ce but et l’a donc célébré comme à sa grande époque en profitant de l’ambiance du stade São Januario avant d’aller fêter ça avec le banc. Élu « craque do jogo » (homme du match) par les téléspectateurs de TV Globo, Dimitri Payet est revenu sur son ressenti : « Il fallait que je retrouve du rythme pour me sentir plus à l’aise. Marquer mon premier but face à ce public c’est incroyable. » C’est désormais Santos qui se place dix-septième, mais avec un match en moins.

Tout reste à faire dans les onze dernières journées donc il faudrait que le Français soit enfin régulier.

Brésil : Les joueurs de Fortaleza accompagnés de chiens pour leur entrée sur le terrain