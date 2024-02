Brésil : le bus d’une équipe de Serie A caillassé à la sortie du stade

Les supporters Brésiliens ne sont pas plus intelligents que les autres.

Après avoir disputé un match de Copa do Nordeste contre Sport Recife (1-1), l’équipe de Fortaleza a été caillassée dans son bus, au moment de sa sortie du stade, ce jeudi. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on y aperçoit ainsi joueurs et membres du club blessés, en sang, après avoir été touchés par des pierres et des mortiers. D’après les informations partagées par le club de Fortaleza, six joueurs ont été transportés à l’hôpital : « ​​João Ricardo et Gonzalo Escobar ont reçu des points de suture. Le latéral gauche subira également un scanner au niveau de la tête, mais il va bien, et est conscient. Les autres joueurs recevront des soins médicaux pour retirer les éclats de verre de leur corps. Nous attendons de nouvelles informations, et nous fournissons actuellement l’assistance nécessaire à l’ensemble de la délégation. »

De son côté, Recife a condamné « les actes de violence commis contre le bus de la délégation Fortaleza Esporte Clube, avant de rappeler que, les actes de violence absurdes ne correspondent pas à la conduite et au comportement réels des supporters rouge et noir, ni aux valeurs du club. » Le club a également tenu à « apporter tout son soutien » et se dit « disponible pour aider à l’enquête, cherchant à identifier les personnes impliquées dans cet acte criminel. » Pour l’instant, aucun suspect n’a été identifié.

É simplesmente impossível não ficar assustado, revoltado e triste com o ataque ao ônibus do Fortaleza. A quantidade de sangue e o tamanho das pedras impressionam muito. Sem falar que arremessaram bombas também. Poderia ter acontecido algo muito pior. Nossa solidariedade ao… pic.twitter.com/MMsl7yuhAs — Olé do Brasil (@Oledobrasil) February 22, 2024

Bientôt un concours des interdictions de déplacement.

