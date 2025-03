Kylian Mbappé évoque le capitanat en équipe de France

C’est l’heure des retrouvailles.

Kylian Mbappé enfilera de nouveau la tunique des Bleus pour les deux confrontations face à la Croatie (20 et 23 mars), une première depuis le 9 septembre dernier, et en profitera pour retrouver son brassard de capitaine. Dans un entretien accordé au Parisien, le Kyks est d’ailleurs revenu sur son rôle, et les conséquences qui en découlent.

« Être un exemple, ce n’est pas forcément tout bien faire »

« Qu’est-ce qu’un bon capitaine ? », renvoie Kylian Mbappé au journaliste. Questionné sur sa double casquette – buteur et capitaine –, l’actuel joueur le plus capé du vestiaire français (86 sélections) a en effet donné sa vision du capitanat. « Je ne sais pas ce que les gens attendent d’un bon capitaine en réalité. Raphaël Varane, Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Paul Pogba… J’ai eu plusieurs capitaines en équipe de France, et aucun ne se ressemblait, aucun n’incarnait la fonction de la même manière », clame l’attaquant du Real Madrid. « Donc, si tant est que cela existe, j’aimerais bien que quelqu’un m’explique ce qu’est un bon capitaine. »

Le 25 mars prochain, Mbappé fêtera les huit ans de sa première sélection, contre le Luxembourg en 2017. Cela en fait, des petits Français qui se sont inspirés, ont rêvé, ont crié, grâce à lui. De quoi devenir un exemple pour beaucoup, mais ce qui ne signifie pas être irréprochable : « Être un exemple, ce n’est pas forcément tout bien faire. Ça, c’est être parfait. On peut commettre des erreurs et être un exemple, puisque ça évite aux autres de les reproduire. Bien sûr, le mieux est de tout bien faire, mais si on le faisait, le football serait-il si drôle ? Je ne pense pas ! »

Un humain avant d’être un footballeur

Interrogé sur ses sorties en conférence de presse pas toujours des plus commodes, Mbappé assume qu’il préfère le rectangle vert aux salles gorgées de micros : « Entre nous, je pense qu’aucun joueur ne prend beaucoup de plaisir à venir en conférence de presse. Mais c’est le boulot : on vient, on le fait, parfois bien, parfois moins bien, comme toute performance en fait. […] On parle d’êtres humains là, ça peut arriver à tout le monde d’être dans un mauvais jour. » Mais évidemment, « je continuerai de le porter avec fierté et avec la même envie de faire triompher cette équipe de France », à l’aube de la Coupe du monde 2026 aux USA.

Une dernière danse avec Didier Deschamps, avant de voir un remplaçant arriver. Il en pense quoi, d’ailleurs, Kylian ?

