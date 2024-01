Quels autres records peut encore aller chercher Antoine Griezmann ?

Les 100 matchs consécutifs avec les Bleus

Éternel chouchou de Didier Deschamps, Antoine Griezmann ne sort jamais de l’équipe, chez les Bleus. Littéralement : depuis un amical face à l’Angleterre qu’il avait passé sur le banc, le 13 juin 2017, le gaucher a participé à toutes les rencontres de sa sélection, depuis six ans et demi. Sans exception. Le compteur affiche aujourd’hui 84 matchs de rang lors desquels Grizou a été titularisé ou lancé en cours de jeu. Il s’agit déjà d’un record, mais celui-ci serait encore plus éblouissant avec un chiffre de plus. Et à ce rythme – et en fonction du parcours des Bleus à l’Euro –, on y sera peut-être même avant le Nouvel An 2025.

Meilleur buteur français à l’Euro

Six fois buteur lors d’un Euro 2016 qu’il avait survolé (Albanie, Islande, doublés contre l’Irlande et l’Allemagne), Grizou avait également inscrit son nom au tableau d’affichage face à la Hongrie, en phase de groupes du championnat d’Europe 2020 2021. Résultat, il n’est plus qu’à deux longueurs de la référence ultime : Monsieur Michel Platini. Certes, Platoche avait inscrit ses neuf réalisations lors d’une seule et même édition, celle de 1984 remportée par les Bleus, avec seulement cinq matchs disputés qui plus est. Mais même sans réussir pareille prouesse, le G pourrait très bien retoquer le triple Ballon d’or cet été avec, disons, une frappe enroulée face à l’Autriche lors de l’entrée en lice des Bleus, un penalty (généreusement offert par le manitou Kylian Mbappé) contre la Tchéquie en huitièmes, et un coup de casque (sur une galette de Sacha Boey) face à la Slovaquie pour emmener les siens en finale. Deal ?

Meilleur buteur de l’Atlético en Liga

Plus grand buteur de l’histoire du club rojiblanco, Griezmann reste néanmoins toujours derrière Adrien Escudero (artificier de l’Atléti entre 1945 et 1958) au nombre de pions inscrits en championnat d’Espagne. Auteur de 123 buts en Liga, le Français est encore à 17 longueurs d’Escudero et de ses 150 banderillas. Avec déjà 11 réalisations à la moitié du championnat, le Français garde le cap.

Recordman de sélections en équipe de France

La carrière internationale de Tonio, inaugurée en 2014, s’étend désormais sur dix ans. Et, étant donné qu’il ne quitte jamais vraiment l’équipe, il prend forcément de l’avance sur tout le monde. Quatrième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France avec ses 127 apparitions, il ne pointe par exemple qu’à 2 unités d’Olivier Giroud (37 ans), qui devrait se retirer avant lui selon toute vraisemblance. Pour aller chercher Lilian Thuram (142) et surtout Hugo Lloris (145), ce sera certes une autre limonade. Mais Griezmann n’a que 32 ans…

Meilleur buteur français de l’histoire du derby madrilène

Sur les 354 réalisations de Karim Benzema sous les couleurs du Real Madrid, 8 ont été inscrites face au voisin colchonero, qu’il a rencontré 39 fois. Griezmann, lui, n’a eu besoin que de 27 derbys disputés pour atteindre ce total de réalisations. Ce jeudi au Metropolitano, en Copa del Rey, l’ancien Barcelonais pourrait mettre définitivement KB Nueve dans son rétro, s’il parvient à faire trembler les filets comme la semaine passée avec son banger en Supercoupe d’Espagne.

Meilleur buteur des Bleus en qualifications pour la Coupe du monde

Moins prestigieux que les buts en Coupe du monde : les buts en qualifications pour la Coupe du monde. Grâce à sa grosse campagne pré-Qatar (6 buts en 8 matchs), le Griez’ a dépassé quasiment tout le monde chez les Bleus (dont Franck Ribéry, 8 unités), sauf un homme : Michel Platini, encore lui. Et là aussi, Toinou (10) est à 2 buts de la légende (12). Sachant qu’il se voit bien pousser jusqu’au Mondial 2026 (il aura 35 ans), le gaucher devrait avoir l’occasion de devenir le king des éliminatoires, en 2025. Avant que Kylian Mbappé (6 réalisations) ne vienne le détrôner.

Plus grand chat noir de l’histoire de la Liga

Arrivé en 2014 à l’Atlético, tout juste couronné champion d’Espagne, Griezmann y a connu des saisons frustrantes en Liga, terminant trois fois de suite sur la dernière marche du podium (2015, 2016, 2017), puis les deux exercices suivants à la place de dauphin (2018, 2019). Alors quand il a décidé en 2019 d’enfin céder aux sirènes du Barça, à ce moment-là double tenant du titre et vainqueur de quatre des cinq derniers championnats, c’était pour enfin décrocher cette breloque. Problème, Grizi n’a pas assumé les 120 millions que le Més que avait consenti à cracher pour lui, et les Blaugrana ont échoué à la troisième position en 2019-2020, puis la deuxième en 2020-2021. Le champion d’Espagne, en cette saison de Covid disputée à huis clos ? Tout simplement l’Atlético de Madrid, qui n’avait été sacré qu’une seule fois auparavant au XXIe siècle. Et où Griezmann est retourné dans la foulée, pour de nouveau squatter la troisième place de Liga (2022, 2023). Encore quelques exercices dans cette veine pour asseoir son statut de loser magnifique, et il aura droit à une petite statuette à l’effigie d’un matou.

Recordman du nombre de transformations capillaires

Neymar, Djibril Cissé, Paul Pogba, David Beckham… Griezmann a de la concurrence dans cette catégorie. Très régulier dans l’exercice, il a à peu près tout essayé en matière de coupe, coiffure, longueur ou couleur, et le mythe voudrait que ses performances sur le terrain fluctuent en même temps que l’état de sa toison. Mais le voilà qui entre désormais dans la phase la plus dure : trentenaire endurci, le Mâconnais va avoir de plus en plus de mal à assumer et justifier ses excentricités capillaires. C’est justement dans ce contexte que l’on reconnaît les vrais champions en la matière.

Sepp Blatter : des questions pour un champion