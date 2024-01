Antoine Griezmann se projette déjà sur la Coupe du monde 2026

Bientôt 33 ans et toutes ses dents !

Désormais meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann rayonne cette saison. Une forme qui pousse logiquement le Mâconnais à voir plus loin, autant avec son club qu’avec l’équipe de France. Interrogé par Téléfoot, il a ainsi fait part de son désir d’accompagner les Bleus à la Coupe du monde 2026. « J’ai envie de la faire celle-là ! C’est aux Etats-Unis, pointe-t-il, alléché par la perspective de défendre le drapeau tricolore dans un pays qu’il adore. Il faut gagner sa place. Si je prouve sur le terrain et en dehors que j’ai les cannes et le niveau, je pense qu’il n’y aura pas de souci. »

Griezmann veut jouer le mondial 2026 avec les Bleus : "J'ai envie de faire cette Coupe du monde 2026 ! C'est aux USA, il faut gagner sa place, si je prouve sur le terrain et en dehors que j'ai les cannes, je pense qu'il n'y aura pas de souci" (@SaberDesfa) pic.twitter.com/edUKfjQfzp — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 14, 2024

Grizou disputerait alors son quatrième Mondial après 2014, 2018 et 2022. L’échéance le rapprocherait aussi du record de capes d’Hugo Lloris, qui s’est arrêté à 145 sélections. Le Colchonero, lui, en compte actuellement 127.

Yes, he can.

