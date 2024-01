Griezmann devient seul meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético

Vingt ans après les remarques racistes de Luis Aragonés, Thierry Henry est enfin vengé.

Buteur face au Real Madrid en demi-finales de Supercoupe d’Espagne ce mercredi soir, Antoine Griezmann est devenu le seul meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético avec 174 réalisations, devant Aragonés (173). Et c’est un sacré but qu’a inscrit Grizou pour entrer dans la légende, étant parti des 30 mètres pour résister à Luka Modrić, mystifier Antonio Rüdiger, ajuster Kepa Arrizabalaga d’une frappe croisée du pied droit et ainsi égaliser face aux Merengues. Face à Getafe le 19 décembre, il avait égalé Aragonés grâce à un doublé.

🆙 Antoine Griezmann devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid avec 174 buts, avec son but face au Real Madrid ! Suivez en direct sur L'Equipe live la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne : https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT #superSupercopa pic.twitter.com/kr0wv0i2sr — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2024

Oui, Antoine, tu es bien une légende de ce club.

🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 🟥🟥⬜🟥⬜⬜⬜🟥⬜🟥⬜🟥 🟥⬜⬜🟥🟥🟥⬜🟥⬜🟥⬜🟥 🟥🟥⬜🟥🟥⬜⬜🟥⬜⬜⬜🟥 🟥🟥⬜🟥🟥⬜🟥🟥🟥🟥⬜🟥 🟥🟥⬜🟥🟥⬜🟥🟥🟥🟥⬜🟥 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024

Le Barça, le Real et l’Atlético envoient 600 000 euros à Osasuna