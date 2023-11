Antoine Griezmann : « Je dois mériter ma place en tant que légende de ce club »

Modeste.

Dans un entretien accordé à Marca, Antoine Griezmann est revenu sur son statut à l’Atlético de Madrid. L’international français, qui n’est qu’à quatre buts du record de Luis Aragones, meilleur buteur de l’histoire du club, a assuré qu’il avait encore du chemin à faire pour marquer de son empreinte l’histoire des Colchoneros : « Je suis motivé pour devenir quelqu’un d’important à l’Atlético, pour être une légende dans ce club. Je sais que je dois le mériter. Maintenant, j’ai beaucoup d’objectifs pour cette année, mais oui, je veux remporter une Liga et j’en ai besoin. Je ne l’ai jamais fait et ce serait bien. »

Pour sa huitième saison sous les couleurs de l’Atlético, l’attaquant est sur un petit nuage puisqu’il a déjà inscrit 12 buts en 16 rencontres (toutes compétitions confondues). Une période faste qui n’est pas le fruit du hasard selon le principal intéressé : « Je dois être heureux en dehors du terrain pour l’être sur le terrain. Et c’est ce que font mes coéquipiers, l’entraîneur, les physios, les joueurs… Il y a une très bonne alchimie entre eux. Et la connexion avec les fans, que j’ai récupérée et que l’on peut voir maintenant, me rend plus détendu et plus heureux en jouant. C’est grâce à tout cela que nous voyons la meilleure version de mon jeu. »

Une Liga et tout est pardonné.

