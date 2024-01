Voici comment Griezmann choisit la couleur de ses cheveux

Affirma’tif.

Blonds, châtains, roses, verts, bleus, jaunes, peroxydés, rouges, violets : les cheveux d’Antoine Griezmann ont tout connu, en termes de couleurs. Lors d’un échange avec des enfants à l’Estadio Metropolitano, récemment, devant les caméras de beIN Sports, l’attaquant de l’Atlético et international français a expliqué comment il choisissait la teinte de sa tignasse, lorsqu’il désirait un peu de changement. « De quelle couleur vas-tu te teindre les cheveux la prochaine fois ? », demande un bambin. Réponse : « J’ai trois enfants et quand je veux changer la couleur de mes cheveux, nous votons. Moi, le père, je commence à choisir, à dire des couleurs : rose, bleu, vert, n’importe quelle couleur. Ils votent et la couleur la plus votée gagne. Maintenant, j’attends le meilleur moment pour le refaire. »

Et c’est de cette manière qu’on devient le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético.

Philippe Montanier salue le record d’Antoine Griezmann