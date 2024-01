Pronostic Girona FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona enfonce le FC Séville

Girona est la sensation de ce début de saison. En effet, le club catalan occupe la tête du championnat avec 1 point d’avance sur le Real Madrid. Cependant, Girona possède un match de plus que la Maison Blanche. Le week-end dernier, les Catalans ont partagé les points avec la lanterne rouge Almeria (0-0). En milieu de semaine, les hommes de Michel ont confirmé leur bonne disposition en se qualifiant pour les quarts de finale de la Copa del Rey face au Rayo Vallecano (3-1). Lors de cette rencontre, l’expérimenté Stuani a signé un doublé, montrant qu’à 37 ans il est toujours aussi décisif. A domicile, Girona est très impressionnant avec 5 victoires lors des 6 dernières réceptions (pour un nul). Pour son dernier match dans son stade, la bande à Michel avait pris le dessus sur l’Atletico (4-3). Préservé en Coupe du Roi, Dovbyk (11 buts en 19 matchs de Liga) devrait retrouver sa place de titulaire pour la réception du FC Séville.

De son côté, le FC Séville est en plein doute en championnat puisque les hommes de Quique Sanchez Flores sont en 17e position, avec un seul point de plus que Cadix, premier relégable. Pour sa première sur le banc, le nouvel entraîneur du FC Séville avait vu ses hommes s’imposer contre Grenade (0-3). Cette victoire n’a pas lancé la dynamique recherchée puisque les Andalous ont perdu leurs 3 derniers matchs de Liga, dont le dernier en date à domicile face à une formation d’Alaves (2-3) luttant également pour le maintien. En revanche, les Sévillans sont allés s’imposer en milieu de semaine à Getafe (1-3) en 8e de finale de la Coupe du Roi, avec un but de Sergio Ramos et un doublé de Romero. Impressionnant dans son stade, Girona devrait profiter de la fébrilité sévillane pour consolider sa 1re place.

