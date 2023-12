Gérone bat Valence sur le fil et prend la tête de la Liga

Gérone 2-1 Valence

Buts : Stuani (83e, 88e) pour les Blanquivermells // Duro (57e) pour les Blanquinegros

Et Stuani brilla.

Après avoir concédé le nul lundi face à Bilbao, Gérone reprend provisoirement la tête de la Liga grâce à sa victoire à l’arrachée sur Valence lors de cette 15e journée (2-1). Dauphin du Real Madrid avant la rencontre, les Gironistes ont eu du mal ce samedi face à une équipe de Valence qui lui a posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. À l’image de l’énorme occasion manquée de Fran Perez, qui n’est pas parvenu à conclure alors qu’il était seul face au gardien Paulo Gazzaniga (22e), les Blanquinegros vont pousser et finir par prendre les devants au retour des vestiaires. Sur une passe totalement manquée d’Eric Garcia, Hugo Duoro file au but et trompe le portier des locaux d’un ballon piqué astucieux (0-1, 57e).

Malgré cette grossière erreur, les hommes de Michel ont remis le pied sur le ballon avant de faire un siège dans le camp adverse. Une stratégie payante puisque Christhian Stuani libère les siens en reprenant au deuxième poteau un centre de Yan Couto (1-1, 83e). Le capitaine de Gérone ne s’arrête pas là. Servi à nouveau par un centre de Couto, Stuani devance son défenseur et crucifie Gazzaniga pour donner la victoire aux Blanquivermells (2-1, 88e). Avec ce 13e succès en championnat, les hommes de Michel reprennent provisoirement la tête de la Liga. Dimanche prochain, Gérone se déplacera à Barcelone.

On en salive déjà.

