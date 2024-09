L’étonnant record de Cristhian Stuani en Liga

AT le Lundi 16 Septembre à 11:16 Article modifié le Lundi 16 Septembre à 11:33

Le PSG devra resserrer les rangs en fin de match.

Malgré une valise encaissée à domicile face au Barça (1-4), l’attaquant de Gérone Cristhian Stuani peut se targuer d’avoir apporté un petit motif de satisfaction aux autres Catalans. Avec son pion en fin de match, l’Uruguayen est devenu le comeilleur buteur de l’histoire de la Liga… en sortie de banc. Il marque ainsi son 28e but dans ce registre et rejoint le buteur espagnol Julio Salinas, notamment passé par Bilbao, le Barça ou l’Atlético dans les années 1980 et 1990.

🚨🚨| GOAL: Stuani pulls one back for Girona! Girona 1-4 Barca#GironaBarça pic.twitter.com/zp20prdyg8 — Everything futbol (@incontextfutbol) September 15, 2024

Il peut remercier la Pulga

Si l’attaquant de 37 ans est régulièrement lancé en fin de match ces dernières saisons, il peut remercier un certain Lionel Messi. La Pulga, partie s’enterrer au PSG à l’été 2021 – que Gérone affronte en Ligue des champions ce mercredi –, en était à 27 buts sur 56 matchs débutés sur le banc de touche. Un départ que regrette malgré tout le héros du week-end. « S’il (Lionel Messi) me dédicaçait le maillot du match, ce serait formidable. Mais cela ne s’est pas produit… Il est allé à Paris », ironise-t-il après le match face au Barça. En attendant, Cristhian Stuani a chaud aux fesses : Ángel Correa, remplaçant de luxe à l’Atlético de Madrid depuis une décennie, en est à 21 buts comme remplaçant.

Un record chelou, mais un record quand même.

Barcelone poursuit son sans-faute