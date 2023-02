Le Barça marche sur Séville

FC Barcelone 3-0 Séville FC

Buts : Alba (57e), Gavi (70e) et Raphinha (79e) pour les Blaugrana

En route vers une 27e Liga ? Invaincu depuis octobre 2022, le FC Barcelone a continué sa marche en avant en dominant Séville ce dimanche dans le cadre de la 20e journée de Liga (3-0). Une très bonne opération pour les hommes de Xavi, puisque cet après-midi, le Real Madrid s’est cassé les dents à Majorque (1-0).

Raphinha étincelant, Bounou esseulé

La rencontre a pourtant mal débuté pour les Culés, qui ont perdu Busquets sur blessure, probablement victime d’une vilaine entorse de la cheville gauche (4e). Après un premier quart d’heure fade, Lewandowski a pris les choses en main. L’actuel meilleur buteur de la Liga est le premier à inquiéter Bounou, qui ferme bien l’angle (17e). Dans la foulée, Araujo catapulte le cuir d’une tête puissante sur un corner de Pedri, mais sa tentative frôle le poteau droit (18e). Acculé dans sa partie de terrain, Séville souffre et s’en remet aux exploits de Bounou, qui sauve les siens en détournant du bout des doigts une magnifique frappe sèche de l’international polonais (27e). Les hommes de Xavi ont outrageusement dominé ce premier acte, aux allures d’un attaque-défense. À force de subir, les Palanganas vont finir par craquer.

🏟️ Today's attendance at Spotify Camp Nou: 77,987! Moltes gràcies a totes i tots! 💙❤️ #BarçaSevilla pic.twitter.com/8Cq3Mkiyk1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 5, 2023

Parfaitement servi par Pedri, Raphinha tergiverse et ne parvient pas à inquiéter Bounou (56e). Mais après un beau travail de Kessié dos au but, Alba reçoit le cuir et ajuste parfaitement le portier sévillan, marquant son premier but cette saison (1-0, 58e). Cette ouverture du score va libérer les hommes de Xavi, à l’image du tir de Koundé aux 20 mètres (62e). Lancé en profondeur par le latéral français, Raphinha se joue des défenseurs adverses avant de déposer une galette à Gavi, parfaitement placé pour inscrire le but du break (2-0, 70e). À la conclusion d’un superbe mouvement initié par De Jong, Raphinha, toujours lui, va définitivement enterrer les espoirs sévillans quelques minutes plus tard (3-0, 79e). Le Barça signe sa 10e victoire d’affilée et s’affirme plus que jamais comme le favori de la Liga, compétition que les Culés n’ont plus gagnée depuis 2019.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Koundé, Araujo (Alonso, 79e), Christensen, Alba (Baldé, 82e) – De Jong, Busquets (Kessié, 4e) , Pedri – Raphinha (Ferran, 83e), Lewandowski, Gavi (Fati, 79e). Entraîneur : Xavi.

Séville (5-4-1) : Bounou – Montiel, Badé, Gudelj, Rekik, Acuna (Ocampos, 63e) – Torres (Bryan, 45e), Jordan, Rakitic, Gueye – En-Neysri (Lamela, 45e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.