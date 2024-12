L’agent d’un joueur du Barça fait monter les enchères à Manchester

Messieurs, faites vos jeux.

Recruté pour 60 millions d’euros l’été dernier en provenance du RB Leipzig, Dani Olmo (26 ans) ne sait toujours pas s’il finira la saison sous le maillot du FC Barcelone. Inscrit à titre conservatoire par la Liga dans l’effectif blaugrana jusqu’au 31 décembre, la situation de l’international espagnol n’a pas encore été clarifiée par le club catalan. De quoi donner des idées à Andy Bara, agent du joueur, qui se trouverait à Manchester en ce moment même afin d’y sonder plusieurs clubs anglais comme le révèle le Daily Mail ce jeudi.

🚨 JUST IN: Man United is interested in Dani Olmo and the player's agent is in Manchester exploring options. (@BBCRMsport) 🇪🇸🔍 pic.twitter.com/kgKjaF2ucE

— The United HQ (@TheUTDHQ) December 26, 2024