Germán Burgos s'excuse après son commentaire raciste sur Lamine Yamal

Ce mercredi, le PSG et le Barça se sont montrés solidaires en refusant de s’adresser aux micros de Movistar Plus+ après la rencontre. Les deux clubs n’ont pas apprécié un commentaire raciste de Germán Burgos, consultant pour la chaîne espagnole, à l’encontre de Lamine Yamal. Lors de l’échauffement, l’ancien gardien argentin a en effet balancé en direct une blague abjecte, alors que le jeune joueur du Barça était filmé en train de faire des jongles : « Si ça ne se passe pas bien (pour lui dans le football), ça finit à un feu tricolore », suivi des rires gras de ses collègues.

Dans la foulée, Movistar Plus+ a rapidement publié un communiqué pour s’excuser publiquement, promettant « d’ adopter les mesures appropriées pour garantir que ces événements ne se reproduisent plus ». Ce jeudi, Germán Burgos a lui aussi fait son mea culpa sur les réseaux sociaux, regrettant l’interprétation qui a pu être faite de son commentaire. « Je fais cette déclaration pour réitérer mes excuses pour les propos que j’ai tenus dans l’émission d’hier, explique l’ancien adjoint de Diego Simeone. Mon intention n’était pas de nuire à Lamine Yamal, au personnel du FC Barcelone, aux joueurs, à l’UEFA, ni à la plateforme Movistar Plus+ où je travaille. En faisant mon commentaire, j’ai choisi de faire une blague sur la qualité et les vertus (de Yamal), en aucun cas il ne s’agissait d’une question d’ethnie ou de classe sociale. »

C’est lui qui risque de se retrouver à laver des vitres s’il continue à faire des blagues pareilles à la TV.

