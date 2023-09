Gareth Bale disponible dans un jeu de golf

Reconversion déjà réussie.

Retraité depuis janvier, alors qu’il n’avait que 33 ans, Gareth Bale peut enfin se consacrer pleinement à sa deuxième passion : le golf. Le Gallois a déjà été convié au tournoi des célébrités de la Ryder Cup, et impressionne depuis un bon moment club en main. Si bien que la firme 2K a décidé d’intégrer son avatar à l’édition 2023 de son célèbre jeu de golf PGA Tour. Polo rouge, casquette blanche et cheveux mi-longs, l’ailier est parfaitement modélisé pour sa première apparition dans une telle simulation.

Introducing….. @GarethBale11 to @PGATOUR2K @2K , available as a playable pro TODAY! 🔥

Play through his custom designed course, The Elevens Club, and complete in-game challenges to earn rewards for your MyPLAYER in #PGATOUR2K23. 🏌️ pic.twitter.com/kj48CNxQ8L

— 2K United Kingdom (@2K_UK) September 14, 2023