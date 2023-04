Gareth Bale bientôt à Wrexham ?

Dream bigger.

Où s’arrêtera le Wrexham FC ? Le club a été officiellement promu en League Two (4e division), ce samedi après son succès contre Woods, (3-1). Le mercato ouvre bientôt ses portes, et Rob McElhenney, l’un des deux propriétaires, a fait un appel du pied avec humour sur Twitter à… Gareth Bale, qui est fraîchement retraité depuis son départ du Los Angeles FC, en janvier dernier. « Hey Gareth, jouons au golf, je ne passerai pas quatre heures à tenter de te convaincre de sortir de ta retraite pour une dernière saison magique. » L’acteur américain a été un fin tacticien en taquinant le Gallois sur son deuxième terrain de prédilection après le foot. L’ancien du Real Madrid lui a répondu : « Cela dépend du terrain. »

Depends what course ⛳️… @RandA https://t.co/j4xHdXnAzs

Ryan Reynolds, le second propriétaire, a passé une tête dans la conversation. « Je dessinerai à la tondeuse un parcours professionnel de golf sur le dos de Rob, si tu donnes une saison à Wrexham. » La star qui incarne le personnage de Deadpool rectifie le tir : « Après avoir fait une recherche d’images sur Internet, il semble que Rob n’ait pas la pilosité nécessaire pour assumer ce plan. »

I will shave a professional-grade golf course into Rob’s back if you’ll give Wrexham a season. ⛳️

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 26, 2023