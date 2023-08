League Two : le match fou entre Wrexham et Swindon Town

Ryan Reynolds ne l’avait pas vu venir, celle-là.

Promu en League Two, Wrexham – le club racheté il y a deux ans par l’acteur de Deadpool et son pote Rob McElhenney – connaît un début de saison spectaculaire. Après en avoir mangé cinq contre MK Dons (3-5) lors de la première journée et collé quatre à Walsall mardi (victoire 4-2), la formation galloise, à domicile, a livré avec Swindon Town une partie encore plus hors normes ce samedi.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wrexham 3-5 MK Dons ⚪️ 🔵 AFC Wimbledon 1-1 Wrexham 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wrexham 4-2 Walsall 🔴 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wrexham 5-5 Swindon 🔴 13 goals scored and conceded in their first four games in League Two 🤯🤩 pic.twitter.com/icigWkVZIa — SPORTbible (@sportbible) August 19, 2023

Le scénario ? Accrochez-vous : Jake Young a ouvert le score en faveur des visiteurs (17e), Charlie Austin a fait le break (27e), Jake Bickerstaff a réduit l’écart (29e), Daniel Kemp en a remis une couche (31e) et Young s’est offert le doublé pour porter le score à 4-1 (34e), Elliot Lee a maintenu l’espoir sur penalty (51e), James Jones a ramené les locaux à un but de retard (55e), Kemp (deuxième but également pour lui) les a écoeurés en plantant le cinquième pion des siens dans la cage de Ben Foster, avant un temps additionnel de zinzin : mené 5-3 pendant plus de vingt minutes, Wrexham a pu compter sur Jones (90e+2) et Lee (90e+6 à la suite d’un coup franc de Luke Young), tous deux auteurs d’un doublé, pour finalement arracher un point dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu. Dix tremblements de filet au total, et une douce odeur d’OL-OM planant au-dessus de Racecourse Ground.

WREXHAM 10 GOAL THRILLER 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🐉 96' EQUALIZER against Swindon. Entire Racecourse Ground Explodes. Even Ball boy just trying to do his job, but nearly passes out from joy. pic.twitter.com/7bYnld2osk — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 19, 2023

On dit merci aux temps additionnels à rallonge.