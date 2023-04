Happy ending pour Wrexham, officiellement promu en League Two !

THEY DID IT !

Deux ans après son rachat par Rob McElhenney et Ryan Reynolds, Wrexham a franchi une première étape en validant sa montée en League Two ce samedi contre Boreham Wood (3-1). Mis sous pression par la victoire de Notts County face à Maidstone (2-5), le club gallois a entrevu un scénario cauchemardesque en concédant l’ouverture du score au bout de 43 secondes de jeu, sur un lob signé Lee Ndlovu (1ère). Devant leur public, les Red Dragons ont néanmoins remis les points sur les i grâce à une tête d’Elliot Lee (15e) et à un doublé de l’inévitable Paul Mullin, d’une superbe frappe du droit (53e) puis du gauche (72e). Assurés de finir en tête de la National League, ils se rendront donc sur la pelouse de Torquay pour du beurre samedi prochain.

WE ARE CHAMPIONS! AFTER 15 YEARS, WE ARE BACK IN THE FOOTBALL LEAGUE! 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/8crPfDlwqs — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 22, 2023

Au sommet du championnat, et du box office.

Ryan Reynolds et Rob McElhenney encensent Ben Foster