Ben Foster annonce sa retraite

Droit dans ses gants.

Ben Foster dit stop. L’ancien portier de Manchester United a décidé de mettre un terme à sa carrière à 40 ans. C’est Wrexham, le club qu’il a retrouvé après 18 ans au mois de mars dernier, qui a annoncé la triste nouvelle ce lundi sur ses réseaux sociaux. Avec le promu en League Two, racheté il y a deux ans par les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney, le natif de Leamington Spa a fait douze apparitions lors de ce deuxième passage, dont la rencontre folle face à Swindon Town samedi qui s’est soldée par un 5-5. C’est justement après ce match que l’ancien international anglais a choisi d’arrêter le football.

STATEMENT | Ben Foster announces retirement from professional football

All the very best, @BenFoster – thank you very much for your contributions in both spells with the Football Club, and congratulations on an incredible career 🧤

🔴⚪ #WxmAFC

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 21, 2023