Ryan Reynolds et Rob McElhenney encensent Ben Foster

La série « Bienvenue à Wrexham » sur Disney+ a trouvé son héros.

Ben Foster s’est illustré ce lundi en arrêtant le penalty de Cedwyn Scott donnant la victoire (2-3) à son club de Wrexham face à Notts County, en Nation League (D5). Cette victoire permet aux Dragons rouges de prendre les rênes du championnat avec 103 points en 42 matchs et donc trois points d’avance sur leur adversaire du soir. Tout cela à quatre journée de la fin du championnat et croire en une montée en League Two (D4). Les deux propriétaires stars du club, Rob McElhenney et Ryan Reynolds qui ont racheté en 2021 le club gallois ont exulté après cet arrêt héroïque de l’ancien portier de Manchester United et Watford. Le premier, co-créateur de la série Philadelphia, était aux anges. « C’est pour ça que tu vas chercher Ben Foster. Je n’arrive pas à croire qu’il y a un moment, je trouvais le football ennuyeux. », s’enthousiasme-t-il au micro de BT Sport. Le second, acteur de la franchise Deadpool, s’est aussi emballé : « Quand je mettrais la main sur Ben Foster, il sera sur la liste des joueurs blessés parce que je vais lui casser les côtes en le serrant si fort dans mes bras. J’ai l’habitude de travailler sous une pression extrême, mais j’ai généralement un certain contrôle. Je n’ai rien de tout ça ici, je ne peux que regarder et espérer comme tout le monde. »

"That was unlike anything I've ever seen before!!" 🔥

Ryan Reynolds reacts to the unbelievable scenes in the National League today after Wrexham beat Notts County!

🎙️ @Becky_Ives_ pic.twitter.com/h63YTHaZOP

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 10, 2023