Rafael Benítez : « Je n’ai jamais interdit les extérieurs du pied à Modrić »

Confessions intimes.

Invité de l’émission El Larguero sur les ondes de la Cadena SER, Rafael Benítez a rétabli quelques vérités sur son passage de six mois au Real Madrid, entre 2015 et 2016. Le Madrilène est notamment revenu sur les difficultés qu’il a eues à gérer le vestiaire de la Maison-Blanche. À l’époque, on lui reproche de favoriser Gareth Bale aux dépens de Cristiano Ronaldo, « une idiotie », explique-t-il. Au-delà du traitement des égos, Benitez se souvient d’un contexte délicat au moment de succéder à Carlo Ancelotti. « Il y avait un environnement défavorable : le départ de Casillas, les problèmes judiciaires de Benzema….. Il y avait plusieurs situations compliquées. Et quand les choses se compliquent, qui paie ? Moi ! »

Également moqué pour avoir expliqué à Cristiano Ronaldo comment tirer les coups francs ou avoir interdit à Modrić d’utiliser son extérieur du pied, le coach clarifie les choses. « La seule fois que j’ai discuté de cela avec Modrić, c’était pour lui dire que sur une passe à trois mètres, il valait mieux utiliser l’intérieur du pied pour que le ballon atteigne le coéquipier proprement, sans effet. […]. Pour Ronaldo, nous avons juste analysé la trajectoire de ses coups francs, voir si nous pouvions améliorer quelque chose. Finalement, on n’a rien changé. C’est la seule conversation que j’ai eue avec lui. Tout le reste n’est que mensonge. »

Désormais sans club depuis son départ d’Everton en 2022, Rafael Benitez précise recevoir des offres, mais qui ne le « motivent pas », et reconnaît qu’il ne pourrait jamais entraîner le Barça, lui, le supporter merengue convaincu.

« Je ne pourrais pas aller à Barcelone… l’Atlético c’est autre chose. » Belle conclusion.