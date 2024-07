Brad Young, retour à la vie

Grand espoir d’Aston Villa il y a quelques années, Brad Young a vu son destin basculer un soir de mai 2020, après avoir été victime d’une agression au couteau. Quatre ans plus tard, l’attaquant a le plaisir de disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions, avec le club gallois des New Saints.

24 mai 2021, Birmingham. Brad Young dispute la finale de FA Youth Cup avec son club d’Aston Villa face à Liverpool. Son équipe l’emporte 2 à 1, et lui inscrit le deuxième but, celui de la victoire, sur penalty. Un match comme les autres pour l’attaquant prometteur qu’il est ? Sûrement pas. Un an plus tôt, il était entre la vie et la mort après s’être fait poignarder à trois reprises. Dans un parc de Solihull, dans la banlieue de Birmingham, Brad Young se fait attaquer par plusieurs hommes. Une agression au couteau pour lui voler ses effets personnels. Le joueur ne se soumet pas directement, et une altercation éclate. « Quelqu’un a donné un coup de poing, donc j’ai riposté, et ensuite j’ai été poignardé trois fois par-derrière, racontait-il dans un entretien accordé au média Sporf. Je me souviens appeler le 999 (le numéro d’urgence et de secours au Royaume-Uni), et ensuite je me suis évanoui. On m’a emmené à l’hôpital, une des blessures avait touché une artère, elle faisait 12 centimètres de profondeur. » En ce mois de juillet 2024, Brad Young est un footballeur épanoui : il joue la Ligue des champions.

Un retour inespéré

Le destin du jeune footballeur aurait pourtant pu basculer de manière tragique cette nuit-là, alors qu’il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il aurait pu tout perdre, sa vie, le football, et les deux sont intimement liés chez lui. Quand les médecins s’inquiètent de savoir s’il va pouvoir continuer à vivre, lui se demande d’abord s’il pourra retrouver la sensation de taper dans le ballon. « Les experts ne savaient pas si j’allais vivre et encore moins rejouer au football. Ils ne savaient même pas si je serais capable d’avoir une érection de nouveau. Il y avait même des craintes que je doive faire mes besoins dans un sac pour le restant de mes jours, détaille-t-il sans aucun complexe. Mais ce dont je me souviens, c’est de demander si je pouvais rejouer. Le football m’est directement venu à l’esprit. »

Il aura fallu six heures d’opération pour le sauver, enfin, et pas beaucoup plus pour se remettre en tête sa principale ambition : retrouver les terrains. Brad Young n’a jamais lâché son rêve, bossant d’arrache-pied pour revenir au haut niveau. La crise sanitaire provoquée par la Covid sonne comme une chance pour lui, comme si le football s’était figé pour l’attendre : « J’ai eu un peu de temps pour me remettre en forme. J’ai loupé toute l’avant-saison, donc c’était dur de retrouver ma forme physique. Par chance, je reviens pour le premier match de la saison. » Une saison qui le voit faire ses débuts en FA Cup avec les professionnels d’Aston Villa, remporter la Youth FA Cup, donc, et gagner le droit de filer s’aguerrir en prêt à Carlisle United (D4 anglaise) en 2021-2022, puis du côté d’Ayr United (D2 écossaise) la saison suivante.

Un doublé en Ligue des champions

Après ce retour digne des plus grands scénarios hollywoodiens, Brad Young finit par quitter son club de cœur, en fin de contrat, après sept saisons passées chez les Villans. Il poursuit alors son aventure aux New Saints, club de première division galloise. L’attaquant de 21 ans n’a pas attendu très longtemps pour s’y faire un nom, et définitivement tourner la page de son agression. Il aura réalisé le rêve du Paris Saint-Germain en Ligue 1 : boucler une saison en restant invaincu en championnat. Dans l’ombre du Bayer Leverkusen la saison dernière, The New Saints sont sacrés champions du pays de Galles avec 30 victoires en 32 matchs, et 2 matchs nuls, avec 33 points d’avance sur le deuxième. Young aura été l’un des grands artisans de cet exercice exceptionnel, avec 22 buts en 25 rencontres en D1 galloise, et même 29 réalisations en 36 apparitions toutes compétitions confondues.

✍️| Scout Watch: A fantastic showing from TNS striker, Brad Young as he scored two spectacular head goals against Decic Tuzi, in their Champions League Qualifier. The Bristol City scouts in attendance must be impressed. View the goals below.#BristolCity pic.twitter.com/jlGWad0gIB — Bristol City | bs3chat (@bs3chat) July 9, 2024

En plus du titre de champion, il rafle la Nathaniel MG Cup, l’équivalent gallois de la Carabao Cup en Angleterre. Un peu plus de quatre ans après avoir frôlé la mort, Brad Young est redevenu un simple footballeur prometteur tentant de grimper les échelons. Il n’y a pas encore la petite musique, ni les grandes équipes, mais il peut goûter cet été à la Ligue des champions. Ce ne sont que les premiers tours préliminaires, mais c’est déjà beaucoup pour un homme qui aurait pu penser ne jamais rejouer au foot. Le chemin a bien débuté pour les New Saints, vainqueurs du FK Decic, un club monténégrin (3-0), grâce à un doublé de Young à l’aller, avant le retour qui doit se jouer ce mardi soir. La route est encore longue pour se retrouver dans une Coupe d’Europe à la rentrée, en septembre, mais rien ne semble impossible aujourd’hui pour Brad Young.

