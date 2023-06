On sait quand Lionel Messi va débuter avec l’Inter Miami

Ça se précise.

À partir du 1er juillet, Lionel Messi sera officiellement un joueur de l’Inter Miami. Il faudra cependant attendre quelque temps avant de le voir disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Trois semaines, très exactement. Jorge Mas, le propriétaire du club, a révélé au Miami Herald que le septuple Ballon d’or devrait connaître son baptême du feu floridien le 21 juillet, face aux Mexicains de Cruz Azul. Il ne s’agira pas d’un match de MLS, mais de Leagues Cup, une compétition nord-américaine créée en 2019.

« Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après Messi quand on parle du sport aux États-Unis », s’est réjoui Mas, qui envisage « entre trois et cinq recrues supplémentaires » afin de consolider l’effectif autour de la Pulga. Le quotidien local précise en outre que Messi devrait toucher 60 millions de dollars par an (soit environ 55 millions d’euros).

Il va sans dire que cette rémunération ne comprend pas ses revenus annexes, comme ceux liés à son activité d’ambassadeur du tourisme en Arabie saoudite.

Neymar « triste » de voir Messi quitter le PSG