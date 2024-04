Shevchenko veut faire passer les arbitres ukrainiens au détecteur de mensonges

La confiance règne.

Andriy Shevchenko a choisi la manière forte contre la corruption. En Ukraine, il n’est pas question de sonoriser les arbitres, mais plutôt de les faire passer devant un détecteur de mensonge. D’après The Athletic, c’est en tout cas la solution extrême qu’a choisie le nouveau président de la fédération ukrainienne pour tirer les vers du nez des hommes en noir. « Nous considérons le polygraphe comme une opportunité d’obtenir plus d’informations pour comprendre avec quels arbitres nous pouvons travailler et lesquels nous ne pouvons pas travailler », a prévenu le Ballon d’or 2004.

Selon ses promoteurs, l’utilisation d’un polygraphe – qui donne des informations sur la pression, les flux sanguins, la respiration et la transpiration – permettrait de vérifier la probité des arbitres dans un pays régulièrement marqué par les scandales de corruption. Un autre changement de taille pourrait être introduit au sein de la Premier-Liha : la désignation des arbitres par tirage au sort. Jusqu’ici et comme dans la plupart des pays, la fédération choisissait elle-même les officiels pour chacun des matchs.

Negreira a du souci à se faire.

