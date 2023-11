Une rencontre en Ukraine interrompue par une alerte aérienne

Commencé à 14 heures, ce lundi à Zhytomyr, le choc du championnat ukrainien entre le Polissya Zhytomyr, deuxième, et le Kryvbass Kryvyï Rih, premier, a été interrompu dès la quatrième minute, à cause d’une alerte au raid aérien sur le territoire. Un bombardier russe aurait décollé de sa base, entraînant cette alerte.

Welcome to Ukrainian football during wartime 😡😢

5 minutes into Polissya – Kryvbas and we’ve got an air raid interruption…

russian bomber has just taken off somewhere and all of Ukraine is on alert

The game will resume after the all clear (whenever that may be)

📹: Megogo https://t.co/FZaBVhm4OR pic.twitter.com/cRAcze3s1O

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 6, 2023