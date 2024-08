Deux arbitres polonais arrêtés en état d'ébriété avant un match de Ligue des champions

Belle cuite.

Selon le média polonais TVP Sport, les arbitres Bartosz Frankowski, et son assistant Tomasz Musial, ont été arrêtés ce mardi au petit matin par la police de Lublin, en Pologne, dans un état d’ébriété… après avoir volé un panneau de signalisation. Problème, ils étaient chargés de la VAR pour le match du troisième tour de Ligue des champions entre les Rangers et le Dynamo Kiev ce mardi à 20 heures à Lublin. Après ce délit, ils ont été remplacés par leurs compatriotes Tomasz Kiatkowski et Pawel Malec, selon le site de l’UEFA.

L’information a été confirmée par l’attaché de presse du commissariat de Lublin auprès du journal polonais, qui a par ailleurs précisé que les deux hommes, placés ensuite en cellule de dégrisement, avaient plus d’un gramme et demi d’alcool dans le sang. Pour avoir un ordre d’idée, la limite autorisée au volant en France est de 0,5g par litre de sang.

Ils sont complètement prêts pour un week-end d’intégration en école de commerce.

