LOSC-Fenerbahçe : une question döner

Les nuits étoilées des JO n’ont pas encore connu leur épilogue que celles de la Ligue des champions pointent déjà le bout de leur nez. Une double ration de bonheur pour les fans du LOSC, quatrième du dernier exercice, qui voient déjà leur équipe préférée enfiler le bleu de chauffe à dix jours du coup d’envoi de la Ligue 1 Mcdonald’s. Oublié la fin de championnat décevante de mai dernier qui a vu Brest coiffer les Dogues pour la troisième place, synonyme de ticket direct pour la phase de poules nouveau format de la plus prestigieuse compétition européenne, la bande de Bruno Genesio doit d’ores et déjà se coltiner un gros morceau européen pour espérer rejoindre les Ty Zefs, Monaco et le PSG. Son nom ? Fenerbahçe. Son coach ? José Mourinho.

« De leur côté aussi, ils ne doivent pas être rassurés par le tirage au sort »

Délocalisée à Valenciennes pour cause de Jeux Olympiques à Pierre-Mauroy, cette première manche entre Lillois et Stambouliotes va se jouer dans une ambiance feutrée, cette rencontre “classée à risques” se déroulera devant une jauge réduite de fans des Dogues. Elle aura surtout pour mérite de donner des premières indications sur ce onze lillois qui n’a que très peu bougé en comparaison de la saison dernière, alors que de grands bouleversements étaient annoncés : Jonathan David, encore annoncé partant, est toujours là. Edon Zhegrova, qui voulait partir, aussi. Tiago Santos, qui devait un temps suivre Paulo Fonseca à Milan, est resté dans le Nord. Seul Leny Yoro, parti pour un pont d’or à Manchester United, laisse un vide derrière que Bafodé Diakité aura la charge de combler en attendant que Samuel Umtiti soit opérationnel. Dans le sens des arrivées, les choses se sont accélérées ces derniers jours après que Thomas Meunier et les jeunes Ethan Mbappé et Ngal’ayel Mukau aient débarqués début juillet : Aïssa Mandi, l’ancien Rémois, est venu renforcer l’arrière-garde lilloise qui en avait donc bien besoin, tandis que le prometteur ailier Osame Sahraoui a lâché le SC Heerenveen de Robin Van Persie dans l’optique dans l’espoir de devenir le pendant de Zhegrova côté gauche.

« C’est la la Ligue des champions, il y a pas d’équipe facile. Toutes les équipes étaient compliquées, certainement que d’aller jouer match retour dans une ambiance bouillante sera compliqué mais moi, ça me plaît », glissait à la presse ce lundi Benjamin André, un capitaine qui aurait pu lui aussi partir au Qatar cet été mais qui a choisi de rester. « Je pense que de leur côté aussi, ils ne doivent pas être rassurés par le tirage au sort, insistait de son côté Genesio. Lorsqu’il y a eu le tirage, j’ai reçu beaucoup de coups de fils disant “Oulala, vous allez jouer contre le Fener’…” Ils ont eu deux matchs avant contre Lugano qui n’ont pas été simples, cela montre que dans cette compétition aucune rencontre n’est simple, facile. On le sait, on a l’expérience. »

Refaire le coup de 2010

L’expérience, cette équipe en a aussi évidemment et c’est ce qu’il lui a permis de se défaire de l’obstacle helvète, non sans mal il est vrai (victoires 4-3 et 2-1), au tour précédent. Incarné par Edin Džeko, auteur de quatre des six buts, porté offensivement par Dusan Tadić ou le talentueux meneur de jeu polonais Sebastian Szymański, l’équipe du “Mou” fait bel et bien figure de première montagne à gravir. D’autant que l’apport du légendaire coach portugais n’y est pas pour rien : « Il contrôle tout, il a de l’exigence sur tous les détails, les coups de pied arrêtés, racontait son défenseur Alexander Djiku, passé par le RC Strasbourg, à L’Equipe. On tire tous des penalties à la fin de l’entraînement. On bosse sur ces petits détails qui peuvent faire la différence. Et il a une présence, tu sens son expérience. C’est clairement Mourinho la star de l’équipe. Il parle souvent avec le groupe, est très à cheval sur ce qu’il attend défensivement et offensivement. La concurrence est saine car il a donné sa chance à tout le monde en préparation. » Le LOSC est donc prévenu, faire tomber le vice-champion de Turquie ne sera pas chose aisée. Même s’ils l’ont déjà fait : en Ligue Europa, lors d’un seizième de finale en 2009-2010, les Dogues avaient fait tomber les Turcs à l’aller (2-1) avant d’arracher la qualif au retour (1-1) grâce à un pion tardif d’Adil Rami. Cette fois, il faudra rééditer cette performance sans Ismaily, Ayyoub Bouaddi et Nabil Bentaleb qui manqueront à l’appel. En cas de qualif’, Lille sait déjà qui il jouerait en barrages avant de potentiellement intégrer (enfin) la phase de poules de la C1 : le vainqueur du duel Slavia Prague-Union Saint-Gilloise. Oui, il reste encore pas mal de chemin au club du Nord pour observer les étoiles de près.

