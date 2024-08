Les JO en direct : Le triathlon français rate le triplé

Journée assez calme ce lundi, après le frisson de ce week-end. Alors que le relais mixte français du triathlon a échoué à la quatrième place, on surveillera la gym, l'escalade ou les qualifications en athlétisme.

11h15 : On n’a pas assez parlé de cette entrée « Ronaldesque » des triathlètes portugais ce matin… On est partagés entre l’envie de sourire devant cet hommage et la sensation de malaise et vous ?

🇵🇹 SIUUUUUU L'entrée des triathlètes portugais nous rappelle quelqu'un… Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/1eDi5w1dum — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2024

11h08 : Ça passe pour Shana Grebo dans ces repêchages !! Elle termine première de sa série de 400 mètres haies. Direction les demi-finales pour la Française !

11h05 : Pendant ce temps-là, la paire la plus âgée du beach-volley s’est qualifiée pour les quarts de finale. Les Espagnols Gavira (36 ans) et Herrera (42 ans) ont battu en deux sets la Pologne.

11h01 : Ça a pas l’air fastoche, ce truc. Il galère, le Benjamin Pavard anglais.

10h51 : C’est aussi le début de l’escalade, au Bourget. Youpi !

#Paris2024 | ✅ Le Bourget est rempli pour le début de l'escalade ! Au programme aujourd'hui du bloc chez les hommes avec 🇫🇷 Sam Avezou et Paul Jenft et de la vitesse chez les femmes avec Capucine Viglione et Manon Lebon ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/OK0hkyRtsF pic.twitter.com/08c7ncvAZj — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

10h47 : Les Allemands ressemblent plus à des Néerlandais qu’à des Allemands, avec ces tenues oranges.

10h45 : Molassonn Djouhan.

10h40 : L’athlète qatari Ismail Doudai Abakar s’est cassé la gueule sur sa quatrième haie. Dans la lignée des perf du PSG en Ligue des champions.

#Paris2024 | OH LA CHUTE D'ISMAIL DOUDAI ABAKAR SUR LE 400M HAIES ! C'est fini pour le Qatari ! ❌ 📺 Suivez le direct : : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/OL27WzrF3o — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

10h31 : C’était limite, mais Wilfried Happio passe lui aussi en demies, avec sa troisième place en séries.

10h23 : Clément Ducos, qui vient de claquer son record personnel dans sa série sur 400m haies (en dessous des 48 secondes) et a presque regardé dans les yeux le king Karsten Warholm, lâche au micro de France TV : « Personne ne me fait peur. C’est peut-être arrogant, mais je suis obligé. » Peut-être que cette journée sera plus excitante que prévue.

#Paris2024 | ✅ La course de Clément Ducos en qualifications du 400 m haies ! Nouveau record : 47''69, deuxième de sa série, juste derrière un certain Karsten Warholm… 📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/IZ1fsdpBa1 — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

10h20 : Débrief de cette belle médaille en chocolat.

#Paris2024 | 🗣️ "Je suis déçu d'avoir fait capoter le relais mais je tenais à remercier mes coéquipiers de s'être battus jusqu'au bout" Victime d'une chute, Pierre Le Corre revient sur cet incident après cette 4e place des Français 📺 Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/GTYpShovX7 — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

10h00 : SALUT LA TEAM ! On espère que vous avez bien profité des émotions de ce week-end, car aujourd’hui, c’est un peu moins sexy. On a commencé la journée par un fail, avec une quatrième place sur le relais mixte du triathlon. Pas de nouvelle médaille, donc, après l’or de Cassandre Beaugrand et le bronze de Léo Bergère en individuel. Le gadin de Pierre Le Corre à vélo aura été fatal aux Bleus.

💥 Oh la chute de Pierre Le Corre ! Alors que la 1ère partie à vélo du triathlon mixte allait se terminer, notre français est tombé et navigue près de 30s derrière la tête de course Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/FtQO177W05 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2024

