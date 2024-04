Indice UEFA : Après une semaine de défaites, la France recule d’une place au classement annuel

Le blues de la semaine

Assuré de terminer la saison à la cinquième place du classement de l’indice UEFA et d’offrir à l’Hexagone trois places directes en C1, plus une en barrage, ainsi que sept tickets européens toutes compétitions confondues pour l’exercice 2024-2025, la France a peut-être perdu un autre duel à distance. Les défaites du PSG, de l‘Olympique de Marseille et de Lille en cette semaine d’Europe n’ont pas permis de rapporter de points supplémentaires pour le football français et laissent l’Espagne prendre la 4e place au classement des meilleures nations sur la saison en cours. Un classement important puisque les deux nations les mieux cotées se verront accorder une place supplémentaire.

Faisant grimper le score à 15 062 points (contre 14 750 pour la France), les victoires du Barça et de l‘Atlético de Madrid en quarts de finale de Ligue de champions permettent aux formations ibériques de rester en course pour récupérer une cinquième place qualificative à la C1. Et si l’Angleterre est intercalée (16 750 points), ce sont pour l’instant l’Italie (18 428) et l’Allemagne (16 785) qui peuvent espérer envoyer l’AS Roma et le Borussia Dortmund, respectivement 5es de leur championnat, sur la ligne de départ de la Coupe aux grandes oreilles.

Une glissade comme on les adore en France.

