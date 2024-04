Star d'Internet depuis sa glissade, le plongeur Alexis Jandard va donner le coup d'envoi de Lyon-Brest

Sa glissade était sans doute un hommage au début de saison lyonnais.

Auteur d’une chute ridicule et devenue virale, sur son plongeoir, au cours d’une démonstration pour l’inauguration du centre aquatique de Saint-Denis devant Emmanuel Macron et une ribambelle de caméras, le plongeur français Alexis Jandard a très bien géré ce bad buzz. En enchainant par la suite les vidéos et interviews humoristiques à ce sujet, celui qui a raflé une médaille de bronze par équipe mixte aux Championnats du monde de natation, l’été dernier, a tout misé sur l’autodérision.

Et ça a plutôt bien marché. Devenu la star de la semaine sur Internet, Jandard – qui est né en banlieue de Lyon et se revendique supporter lyonnais – a même été invité par l’OL à donner le coup d’envoi du match face au Stade brestois, dimanche en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (20h45). « Il va falloir qu’il y ait du bruit. Je veux entendre tout le monde, et surtout les joueurs. Pas de mauvaise glissade ! », tease l’athlète avec ironie, dans la vidéo d’annonce.

📢 Supporters, le roi de la glissade, @AlexisJandard, a un message pour vous 🔴🔵 pic.twitter.com/NzjlpmqbeI — Olympique Lyonnais (@OL) April 11, 2024

Et pourquoi pas un tifo Alexis Jandard pour la prochaine réception du PSG ?

Si les écuries de Formule 1 étaient des clubs de Ligue 1