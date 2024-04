Redouane Bougheraba au sujet du tifo : « La vraie polémique, c’est le niveau de l’OM »

Elle était inattendue, cette polémique.

Ce dimanche en marge du Classique entre l’OM et le PSG, un tifo représentant Redouane Bougheraba – qui va devenir le premier humoriste à remplir le Vélodrome, en juin prochain – avec le trophée de la Ligue des champions (et que certains jugent de mauvais goût) est apparu en tribune Ganay, et a fait réagir, notamment au sein de la direction marseillaise : le président Pablo Longoria n’aurait pas du tout apprécié cette animation, de laquelle il n’avait pas été mis au courant, affirme-t-il. Le groupe de supporters des South Winners – auteur du tifo – jure que le club était informé et qu’il n’y avait aucune démarche commerciale derrière cela, rapporte RMC Sport. Le diffuseur du match Prime Video, qui propose également le spectacle de Bougheraba dans son catalogue, a affirmé à SO FOOT qu’il n’avait rien à voir avec cela.

Ce lundi en fin d’après-midi sur les ondes de RMC, l’artiste a livré sa version des faits, et il en a profité pour dégommer les dirigeants marseillais, Longoria en premier : « Quand j’entends que le président de l’OM n’est pas au courant, ça me fait gentiment sourire. Avec tout le respect que j’ai pour M. Longoria, qui dit qu’il aurait aimé être au courant : nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda, quand il a fait sauter Dimitri Payet… Il faut qu’ils arrêtent. Moi, je suis marseillais, je suis né marseillais, il y a dix ans j’étais au stade, dans dix ans je serai au stade. Les dirigeants, il y a dix ans ils n’étaient pas là, et dans dix ans ils ne seront pas là. Ce sont juste des supporters qui rendent hommage à un autre supporter. On est fiers. Combien de Marseillais vont faire le Vélodrome ? Il n’y en a pas 4000. Je joue à Paris, j’ai fait marquer sur l’Olympia “À jamais les Premiers”, je monte sur scène en survêtement de l’OM, je suis un vrai Marseillais 100% pur jus… Il y a une polémique là où il ne devrait pas y en avoir. »

💬 Redouane Bougheraba : "Quand j'entends que Longoria n'était pas au courant, ça me fait gentiment sourire. Le tifo devait sortir contre la Chakhtior mais ça ne s'est pas fait, c'est un concours de circonstance. Il y a une polémique où il ne devrait pas y en avoir." pic.twitter.com/cJm4LsLa3F — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 1, 2024

« Un tifo commercial ? Ça n’est pas vrai, ils sont au courant de tout, continue-t-il. Il n’y a pas de manque de respect. Le tifo devait sortir contre le Chakhtior (le 22 février, NDLR), mais à cause de l’UEFA ça ne s’est pas fait. C’est juste un concours de circonstances. La bâche, elle devait être sortie bien avant. Ils sont en train de créer une fausse polémique. La vraie polémique, c’est le niveau de l’OM, ça n’est pas le tifo Redouane Bougheraba ! Bien sûr Pape Diouf, on le respecte. Mais c’est le hasard. Ça n’était pas pour manquer de respect à Pape Diouf, Éric Gerets ou n’importe quel joueur de Marseille. Moi, je suis Winners, je suis un supporter de Marseille, ils sont super fiers de me voir faire le stade Vélodrome, ils se sont dit “On va lui faire un tifo au minot”. On commence à rentrer dans la politique… Pablo, avec tout le respect que j’ai pour lui, il faut qu’il arrête. Il était beau le tifo, c’est une atteinte à quelle culture ? »

Dans le même temps, Bougheraba s’est aussi expliqué dans les colonnes de La Provence : « Quand j’ai vu le tifo sortir, j’avais la chair de poule ! C’est une immense fierté, un rêve de gosse. C’est exceptionnel ce qui m’arrive, d’être le premier humoriste au monde à faire le Vélodrome et d’être le premier à me retrouver sur un tifo lors d’un Classique. […] J’entends parler d’Éric Gerets, des quatre ans de la mort de Pape Diouf, mais cela n’avait rien à voir. Ça, c’est au club de s’en occuper. Il n’y a pas de coup marketing, il n’y a rien à voir avec Amazon. Le stade est quasiment plein pour mon spectacle, on a vendu 25 000 billets à trois mois de l’événement. On n’a pas besoin d’un tifo. »

Pendant ce temps-là, l’icône de l’OM Mamadou Niang a défendu l’humoriste, sur X (anciennement Twitter) : « Célébrer au stade Vélodrome un enfant de Marseille, Redouane Bougheraba, qui fait rayonner notre ville et notre club partout en France, c’est juste magnifique. Redouane est un des talents marseillais les plus populaires, un des supporters de l’OM les plus fidèles. »