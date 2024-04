Le tifo de Redouane Bougheraba n'a pas du tout plu à Pablo Longoria

Pour ne pas avoir à parler de sa prestation sur le terrain, l’OM s’est trouvé une polémique en tribune.

Dimanche soir en amont du coup d’envoi de la rencontre entre Marseille et le PSG (remportée 2-0 par les Parisiens), un tifo représentant Redouane Bougheraba – qui va devenir le premier humoriste à remplir le Vélodrome, en juin prochain – soulevant le trophée de la Ligue des champions est apparu en tribune Ganay. Une animation (à caractère commerciale ?) qui a fait réagir : certains estiment qu’un hommage à Pape Diouf – quatre ans jour pour jour après son décès – ou à Eric Gerets – présent au stade – aurait été plus légitime. En tout cas, cela a aussi fait jaser en interne.

Ainsi, le président Pablo Longoria aurait été « stupéfait et très agacé de ne pas avoir été ni consulté ni tenu au courant » de la réalisation de ce tifo, selon les mots de RMC Sport. Il aurait déclaré à ses équipes qu’il voyait cela comme « un manque de respect envers l’histoire du club et que cet épisode reflétait un manque de sérieux et de professionnalisme ». Une enquête de la direction au sein du club serait même en cours pour faire la lumière sur cette histoire.

Pourtant, on a déjà connu des tifos plus problématiques…