Cinquième place assurée pour la France à l’indice UEFA

Même sans jouer sur la scène européenne ce mercredi, la France est la grande gagnante de la soirée.

Avec l’élimination du PSV sur la pelouse du Borussia Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des champions, l’Hexagone (64 998 points) est assuré de terminer la saison à la cinquième place de l’indice UEFA. Les Pays-Bas (6es de ce classement) et le Portugal (7e) ne pourront mathématiquement pas repasser devant au cours de cet exercice, ce qui assure à la Ligue 1, en 2025-2026, quatre places en C1 (trois qualifiés directs plus un en tours préliminaires) et sept strapontins européens au total : exactement comme en 2024-2025, donc.

Merci Marco Reus !

